Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань в сопровождении бойцов ЧВК «Вагнер» продемонстрировал освобожденные городские кварталы населенного пункта Соледар. Также «музыканты» рассказали о том, как они освобождали город от украинских националистов.

По словам одного из бойцов ЧВК «Вагнер», штурм города проходил сложно, так как бойцы украинской армии оказывали ожесточенное сопротивление. Однако, по словам «музыканта», российские бойцы на голову превосходят украинских военнослужащих, особенно в условиях городских боев.

Российский боец поделился подробностями освобождения частного сектора Соледара. По его словам, когда он вместе со своим подразделением вошел в данный район, то, первым делом, им пришлось организовать эвакуацию мирного населения, которое все еще оставалось в городе.

Военкор заснял промышленный район Соледара и жилые кварталы города, которые получили значительные разрушения, так как бойцы вооруженных сил Украины оборудовали в них свои боевые позиции.