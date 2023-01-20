В исследовании «Открытие авто» сообщается, что доля выданных кредитов для приобретения автомобилей отечественного производства выросла примерно в четыре раза за 2022 год. Теперь доля отечественных автомобилей в сфере автомобильного кредитования составляет 41 процент.

При этом наибольшей популярностью среди отечественных автомобильных марок пользовались автомобили бренда Lada, где большая доля продаж пришлась на модель Lada Granta.

Россияне оформили более 60% из всех оформленных банковских ссуд на приобретение подержанных автомобилей. На вторичном рынке наибольшей популярностью пользовались такие марки автомобилей, как Lada, Hyundai, Kia, Toyota и Volkswagen.

Эксперты отмечают, что спрос на рынке подержанных автомобилей остается стабильно высоким. Также сохраняется тенденция по увеличению среднего возраста покупаемых автомобилей в кредит на вторичном рынке. При этом, параллельный импорт не может восполнить, ушедшие с российской рынка иностранные автомобильные бренды.