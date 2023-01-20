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Появилась информация, что российские войска начали более активное продвижение в Артемовске (укр. Бахмут). Вероятнее всего это связано с тем, что днем ранее бойцы «Вагнера» смогли освободить Клещеевку. Этот населенный пункт закрывал вход в Артемовск с юго-запада.

Теперь же, когда Клещеевка освобождена от ВСУ, российские военные вошли в город с юго-западного направления. Также они наступают с северо-восточной и восточной стороны.

В настоящий момент бои ведутся в полутора километрах от центра города. Там раздаются звуки стрелкового боя.

Штурмовики ВС России работают по тому же сценарию, который применяли и в Соледаре. Это вхождение на территорию города с разных направлений и разрыв группировки неприятеля на несколько частей.

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