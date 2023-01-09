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Военнослужащий украинской армии записал видеообращение, в котором рассказал о плачевной ситуации на линии боевого соприкосновения. По его словам, состояние оборонительных рубежей вооруженных сил Украины находится в плачевном состоянии, по этой причине он решил заранее проститься со своими родными. Об этом сообщает издание «Военное дело».

По словам украинского бойца, его подразделение оказалось в очень затрудненном положении, так как у них нет возможности укрыться в каком-нибудь безопасном месте или отступить. При этом боец ВСУ выражается в нецензурной форме. Информации о том, на каком именно участке фронта было записано данное видео нет.

Также украинский военнослужащий сообщил, что данное его видеообращение может быть последним в его жизни. Именно по этой причине он решил обратиться к тому, кто найдет данное видео, чтобы передали его привет родной маме и бабушке, которых он очень сильно любит. После этого боец передает привет своим друзьям и знакомым, после чего сообщает, что ему необходимо срочно бежать.

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