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Как сообщает РИА Новости, один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал о том, что в Артемовске (украинское название Бахмут) бойцы вооруженных сил Украины применяют боеприпасы с фосфором.

По словам одного из бойцов «музыкантов», беспилотники противника постоянно находятся в небе для корректировки огня из артиллерии и тяжелой бронированной техники по позициям российских подразделений. При этом боец ЧВК «Вагнер» отмечает, что ВСУ часто используют боеприпасы с фосфором в Артемовске, особенно над жилыми районами, но иногда и над промзоной.

На данном участке фронта, по словам российского бойца, противник использует большое количество дальнобойной артиллерии, стреляющей из-за пределов населенного пункта, а также танки и бронированные машины пехоты.

Напомним, что российское Министерство обороны ранее уже заявляло о том, что вооруженные силы Украины используют фосфорные боеприпасы для стрельбы из РСЗО «Град» и гаубиц Д-30.

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