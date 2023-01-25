Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии, рассказал, что сейчас нет никаких решений, чтобы урегулировать украинский конфликт мирным путем. Ранее он уже заявлял, что на сегодняшний день на мировой сцене нет лидеров, которые были бы способны на это.

Берлускони дал интервью изданию Corriere della Sera и отметил, что власти Италии полностью поддерживают позицию Запада и НАТО.

Он рассказал, что огорчен тем, что ни у кого, кроме Папы Римского, нет предложений, которые могли бы помочь разрешить конфликт на Украине.

Ранее политик заявил о негативном воздействии санкций на экономику Италии, а также большом ущербе, который будет нанесен африканским странам. Беспокоят его и волны эмиграции беженцев с Украины из-за обострения ситуации.