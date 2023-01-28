Издание «Взгляд» опубликовало материал, в котором автор пишет о том, что многие политические деятели Запада и средства массовой информации нацелены на то, чтобы стереть из памяти немцев те страдания, который принес нацистский режим советским гражданам, включая и украинцев.

27 января стало известно, что первая группа военнослужащих ВСУ прибыли в Германию для прохождения обучения управлению боевыми машинами пехоты Marder. Согласно информации издания, в Германии украинцев будут обучать работе с американскими боевыми машинами пехоты Bradley и немецкими танками Leopard 2. По мнению военных экспертов, Киев планирует использовать западную технику для нанесения ударов по южному фронту.

Дать свой комментарий относительно недавнего высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок, заявившей, что Европа находится в прямом конфликте с Россией, рассказал изданию депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» Евгений (Ойген) Шмидт. Он отметил, что Бербок так считает на самом деле и, в силу своего характера, сказала об этом напрямую. По итогу представителям канцлера ФРГ пришлось искать различного рода оправдания и заверять всех вокруг, что Германия не участвует в конфликте с Россией.