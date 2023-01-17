Советник офиса президента Украины Алексей Арестович был официально уволен с занимаемой должности. Об этом заявил пресс-секретарь украинского президента Никифоров. О дальнейших действиях Арестовича в беседе с «МК» рассказал профессор ВШЭ и политолог Марат Баширов.

Российский политолог отмечает, что команда украинского президента Владимира Зеленского начинает потихоньку разбегаться в разные стороны. Скорее всего, окружение украинского президента чувствует скорый конец киевского режима. Баширов уверен, что в такой ситуации Арестович начинает самостоятельную политическую игру.

Политолог Баширов выразил мнение, что у Арестовича есть неплохие шансы создать собственную политическую партию. Он достаточно популярный на территории Украины, к его мнению прислушиваются многие украинцы, при этом он вел достаточно грамотную медийную компанию, отмечает российский политолог. Но главным секретом его возможного успеха является его сотрудничество со спецслужбой Великобритании, что дает ему определенный иммунитет от Зеленского.