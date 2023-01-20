Руслан Бальбек, политолог, прокомментировал предложение, что необходимо мониторить мнения публичных людей. Тут имеются в виду сделанные заявления против ведения спецоперации на территории Украины, сообщает RT.

Эксперт рассказал, что эта идея однозначно полезна. Кроме того, в этом вопросе можно увидеть единую позицию руководства страны и простых людей.

Бальбек отметил, что у нас этим занимаются сотрудники правоохранительных органов, а активные граждане оказывают помощь. Он добавил, что общество никогда и никому не простит заявления, оскорбляющие нацию и армию в целом.

Россия начала проведение специальной военной операции на украинской территории в феврале 2022 года. Ее главные задачи – денацификация и демилитаризация Украины.