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Руслан Бальбек, политолог, прокомментировал предложение, что необходимо мониторить мнения публичных людей. Тут имеются в виду сделанные заявления против ведения спецоперации на территории Украины, сообщает RT.

Эксперт рассказал, что эта идея однозначно полезна. Кроме того, в этом вопросе можно увидеть единую позицию руководства страны и простых людей.

Бальбек отметил, что у нас этим занимаются сотрудники правоохранительных органов, а активные граждане оказывают помощь. Он добавил, что общество никогда и никому не простит заявления, оскорбляющие нацию и армию в целом.

Россия начала проведение специальной военной операции на украинской территории в феврале 2022 года. Ее главные задачи – денацификация и демилитаризация Украины.

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