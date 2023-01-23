Согласно заключениям специалистов из Университета Квинсленда, такая редкая птица как австралийский черный лебедь имеет в своем геноме необычный состав генов. Это делает птицу чрезвычайно восприимчивой к всевозможным вирусным заболеваниям, включая птичий грипп.

Исследование ученых на эту тему было опубликовано в британском научном издании Genome Biology. Согласно данным специалистов, анализы генома черного лебедя показывает, что у птицы отсутствует ряд генов, способствующих водоплавающим пернатым противостоять инфекционным и вирусным заболеваниям. По мнению научных сотрудников, это объясняется тем, что черный австралийский лебедь обитает в географической изоляции, поэтому не подвержен воздействию различных патогенов, которые распространены в иных регионах. Таким образом, у австралийского черного лебедя снижено иммунное разнообразие.

Ученые утверждают, что черные лебеди, проживающие в Австралии, очень сильно восприимчивы к птичьему гриппу типа HPAI. И хотя на данный момент, в Австралии этот тип гриппа не обнаружен, специалисты очень опасаются его продвижения на континент. Вирус достаточно быстро перемещается. Из Азии он уже пришел в Северную и Южную Америку, Европу и Северную Африку.