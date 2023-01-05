Аналитик американского аналитического центра Atlantic Council Питер Дикинсон во время своего интервью для телеканала Euronews сообщил, что ВСУ стали собирать войска и экономно расходовать боеприпасы для того, чтобы осуществить крупную атаку на позиции ВС России.

Аналитик подчеркнул, что крупное контрнаступление украинской армии начнется тогда, когда погода будет этому способствовать – придут морозы и грунт промерзнет. Самым очевидным местом для нанесения удара ВСУ является юг. Скорее всего, по словам Дикинсона, украинские войска двинутся к побережью Азовского моря. Возможно это будет направление Бердянска или Мелитополя. Таким образом, ВСУ планируют перекрыть российским войскам доступ к пополнению, подчеркнул американский эксперт.

Напомним, что специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года с целью защиты мирного населения Донбасса. На данный момент российские войска освобождают части территорий ДНР и ЛНР, которые находятся под контролем киевского режима а также части Херсонской и Запорожской областей, вошедшие в состав Российской Федерации путем проведения референдума.