Как сообщает РИА Новости, подразделения российской артиллерии уничтожили военную технику вооруженных сил Украины в окрестностях населенного пункта Кременная в ЛНР. Соответствующие видеокадры были опубликованы на портале издания.

Вооруженные силы РФ уничтожили несколько единиц военной техники ВСУ вместе с личным составом на одной из улиц села Торское накануне введения режима временного прекращения огня на Рождество. Российские военнослужащие сообщают, что командование украинской армии по дороге, которая проходит через село Торское, постоянно перебрасывает свежие резервы для организации наступательных действий в направлении Кременной.

На опубликованных кадрах видно, как российские артиллеристы точно поразили легковой пикап вместе с личным составом, а также бронированный автомобиль, который после взрыва прекратил дальнейшее движение. Выживший личный состав выбежал из него в поисках более надежного укрытия.