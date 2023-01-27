Российские вооруженные силы, отразив несколько атак к западу от населенных пунктов Кременная и Сватово, смогли нанести существенное огневое поражение передовым позициям вооруженных сил Украины, которые вынуждены были отойти на заранее подготовленные позиции. Однако и по ним постоянно работает российская артиллерия и штурмовая авиация. Поэтому потери передовых подразделений нередко достигают до половины от первоначального количества личного состава.

При этом украинский военный эксперт Алексей Арестович, покинувший недавно должность советника Офиса президента Украины, заявил, что, несмотря на постоянные попытки российских сил наступать на Лиман, Авдеевку и Артемовск, особых успехов добиться российским подразделениям пока не удается.

Арестович выразил мнение, что данные наступательные действия вооруженных сил Российской Федерации являются лишь тактическими действиями на фронте, которые даже в случае успеха не принесут значительных результатов. Однако украинский военный эксперт не исключает большого стратегического наступления на фронте со стороны ВС РФ уже в ближайшее время и призывает быть к нему готовыми.