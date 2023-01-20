После увольнения с поста внештатного советника офиса президента Украины Алексей Арестович не перестал снижать свою активность в медиа пространстве. По его словам, он планирует ее наращивать, так как имеет доступ к актуальной информации о событиях, включая информацию с передовой.

Так, Арестович отметил, что фронт начал активизироваться на Запорожском направлении. Он подчеркнул, что войска армии ВС России приступили на тактическом уровне к передвижению в сторону населенного пункта Орехово. По мнению Алексея Арестовича, главная цель российских войск на данном направлении – сместить линию обороны ВСУ.

Экс-советник офиса президента Украины считает, что главная цель российской армии на Запорожском направлении – переместить украинскую артиллерию до точки, где она не сможет вести огонь по железной дороге от Волновахи до Токмана а также до Мелитополя.

Отметим, что недавно появилась информация о том, что армия ВС России активизировали действия на Запорожском направлении. По предварительным данным, российской армии удалось взять контроль над тремя опорными пунктами ВСУ, тем самым вытеснить украинских боевиков ко второй линии обороны под населенным пунктом Орехово.