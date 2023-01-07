Компания Apple представила новый каталог аудиокниг, которые озвучены при помощи искусственного интеллекта. Так гигант в мире технологий заявил о том, что отказывается от людей-рассказчиков и выбирает более быструю и дешевую альтернативу.

Apple назвала новую технологию «цифровым повествованием», сейчас ее можно использовать для избранных художественных текстов. Книги озвучиваются двумя голосами искусственного интеллекта с именами Джексон и Мэдисон. Представители компании рассказали, что эти голоса были специально созданы для художественного жанра.

Далее в компании создадут еще два голоса, которые будут применяться для озвучки книг по саморазвитию и научно-популярной литературы.

Чтобы найти книги с искусственной озвучкой в магазине Apple, следует сделать запрос как «озвученные Apple Books».