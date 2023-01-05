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Читатели американского портала Bloomberg остро отреагировали на публикацию Нила Фергюсона. Профессор заявил, что Америка напрямую ведет весь мир к развязыванию Третьей мировой войны.

Фергюсон рассказал, что власти Соединенных Штатов решили, что они смогут обхитрить Китай, Россию и Иран. Однако, как он думает, было бы лучше, если бы Белый дом поубавил свой воинственный пыл в отношении украинского военного конфликта.

Американцы оставили свои комментарии под публикацией.

Один из читателей с именем Jonh Muir II написал, что Россия в ходе спецоперации выявила основного разжигателя конфликта, и это Америка. Он считает, что грядет конец гегемонии Соединенных Штатов.

Другой читатель уточнил, что пока идет разрушение Украины, а Европа мерзнет и останавливает свои производства, в Штатах все процветает.

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