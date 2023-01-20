Военные готовы активно испытывать новые технологии, лишь бы только результатом стало снижение потерь среди живой силы. Много средств в подобные разработки вносит DARPA – одна из исследовательских организаций американской армии. Но результаты пока не очень успешны, а искусственный интеллект легко запутать.

Сообщается, что сейчас готовится к печати книга бывшего военного аналитика Пентагона. В ней много подтверждений неэффективной работы роботизированных платформ.

В книге описан случай, когда боевой робот DARPA обучался в течение 7 дней. Специалисты пытались научить его определять солдат, которые движутся. Инженеры совместно с морпехами двигались рядом с роботом в течение недели. А затем придумали игру. Военные должны были подобраться незаметно к роботу и коснуться его. Победили двое солдат, которые надели на себя картонные коробки и спокойно подошли к роботу.