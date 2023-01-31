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Ветеран американской армии, писатель Ноктис Дрейвен написал на своей страничке популярной социальной сети о том, что политика киевских властей в отношении своих граждан является преступной, поэтому он призвал украинцев перейти на сторону России. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что украинский народ сражается против России, умирает в военном конфликте, развязанным США и НАТО, который уже давно ими проигран. Украинское правительство незаконно сажает украинских мужчин в тюрьму или вовсе их казнит. Поэтому, по мнению Дрейвена, украинским мужчинам лучше всего перейти на сторону РФ.

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что за уклонения от мобилизации украинцев начали судить. Согласно законодательству Украины, уклонистам грозит срок лишения свободы до пяти лет. Повестки украинские военкомы вручают в любом месте. Людей просто «ловят» на улицах и забирают в военкоматы. Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине продлена до 19 февраля 2023 года.

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