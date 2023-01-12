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Город Артемовск (укр. Бахмут) стал для главы Украины Владимира Зеленского аналогией одержимости Гитлера Сталинградом. Об этом рассказал полковник Дуглас Макгрегор, который ранее занимал должность бывшего советника Пентагона. Он отметил, что бои за этот город обошлись Киеву в тысячи погибших солдат.

Офицер добавил, что Артемовск имеет особенно важное значение для ВСУ, поэтому за эту территорию идут ожесточенные бои. Вероятно, что Зеленский и его соратники считают, что Бахмут терять нельзя. Потеря города сломит волю бойцов ВСУ, армия будет полностью деморализована.

Полковник США считает, что если морозы на Украине продлятся более двух недель, то российская армия может пойти в масштабное наступление. Он напомнил, что российские вооруженные обладают инициативной на поле боевых действий.

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