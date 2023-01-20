Американский офицер в отставке, Дэниел Дэвис, заявил, что оружия, которое поставляют европейские страны на Украину, не хватит для успешного наступления. Об этом пишет Ura.ru.

Он опубликовал статью в издании 19fortyfive, где отметил, что современного натовского оружия Зеленскому не хватит, что пойти в наступление и добиться успеха.

Офицер добавил, что страны Запада и Киев ожидают, что если на Украину привезут новейшее вооружение, что страна сразу же победит в существующем конфликте. Военный США отметил, что для создания хорошей боевой мощи требуется намного больше, чем просто применение современной военной техники.

После того, как началась СВО, страны Запада начали интенсивно «накачивать» Киев оружием. Ранее Василий Дандыкин, военный эксперт, также заявил, что новейшие технологии НАТО не спасут ВСУ от поражения.