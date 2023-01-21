Если Запад пришлет на Украину тяжелые танки Abrams и Leopard, это не поможет киевскому режиму изменить ход боевых действий и победить. Об этой неприятной правде для Украины рассказал Дэниел Дэвис, американский подполковник в отставке, в публикации для портала 19FortyFive.

Офицер указал, что «Абрамсы» и «Леопарды» не являются каким-то чудо-оружием и они не увеличат шансы ВСУ на успех в военных действиях. На то, как закончится украинский конфликт, не повлияет, получит Украина западную технику или не получит.

По мнению американского военного, в любые времена победу в вооруженных конфликтах одерживали войска, а не машины.

Ранее Дэниел Дэвис также писал о том, что Штаты не смогут обеспечить успех ВС Украины поставками разных видов вооружения.