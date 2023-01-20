Дуглас Макгрегор, полковник в отставке американской армии, заявил, что вмешательство Соединенных Штатов в украинский конфликт – это настоящее безумие.

Военный считает, что Вашингтон не может признать, что его план по истощению России с помощью Киева неэффективен, при этом американские власти продолжают накаливать обстановку, пишет Regnum.

Макгрегор рассказал, что Америка все максимально испортила и ситуация становится хуже с каждым днем. Власти Вашингтона хотят унизить Россию, уничтожить ее и растоптать.

Бывший военный США задается вопросом, каким образом в сложившихся обстоятельствах власти Соединенных Штатов Америки и их западные союзники намерены предотвратить последующий обмен ядерными ударами.