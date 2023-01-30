Один из высокопоставленных американских генералов в частном порядке заявил главе британского Министерства обороны Бену Уоллесу, что английскую армию больше нельзя считать боевой силой высшего уровня. Об этом написал ресурс Sky News, ссылаясь на собственные источники в Министерстве обороны.

В сообщении говорится, что некий высокопоставленный военный генерал из Штатов выступил с критикой в сторону британской армии осенью прошедшего года. Он отметил, что страны, обладающие боевой силой высшего уровня – это Соединенные Штаты, Россия, Франция, а также Китай.

По данным тв-канала, к странам второго уровня, которые обладают меньшей боевой готовностью, генерал Соединенных Штатов отнес только две страны. Это Германия и Италия.

Анализируя армию Британии, военный отметил, что она не дотягивает даже до второго уровня.