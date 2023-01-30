ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Один из высокопоставленных американских генералов в частном порядке заявил главе британского Министерства обороны Бену Уоллесу, что английскую армию больше нельзя считать боевой силой высшего уровня. Об этом написал ресурс Sky News, ссылаясь на собственные источники в Министерстве обороны.

В сообщении говорится, что некий высокопоставленный военный генерал из Штатов выступил с критикой в сторону британской армии осенью прошедшего года. Он отметил, что страны, обладающие боевой силой высшего уровня – это Соединенные Штаты, Россия, Франция, а также Китай.

По данным тв-канала, к странам второго уровня, которые обладают меньшей боевой готовностью, генерал Соединенных Штатов отнес только две страны. Это Германия и Италия.

Анализируя армию Британии, военный отметил, что она не дотягивает даже до второго уровня.

Вам может понравиться

Бывший сотрудник Пентагона сообщил о проблемах с техникой НАТО у ВСУ

Издание Foreign Policy со ссылкой на ряд экспертов пишет в своем материале, что вооруженные силы Украины столкнутся с проблемами при использовании различной боевой техники НАТО, которая требует внимательного технического обслуживания

РВ: российская армия может нанести сокрушительный удар по 40-тысячной группировке ВСУ в Запорожье

Как сообщает портал «Русская весна», Константин Гаврилов, представляющий Российскую Федерацию на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене, заявил, что Россия призывает Запад воздержаться от поставок

Под Краматорском командир 299-й бригады ВВС Украины был ликвидирован в результате «дружественного огня»

На линии фронта на Донбасском направлении продолжаются ожесточенные сражения. Вооруженные силы Российской Федерации постепенно продавливают линию обороны ВСУ. Военкоры портала «Русская весна» сообщают, что в окрестностях населенного пункта Краматорск был