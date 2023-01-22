По мнению военного аналитика, бывшего разведчика США Скотта Риттера, все вооружение, которое НАТО будет поставлять на Украину, Россия обязательно уничтожит. Он отметил, что если Киев будет иметь военный успех, то ситуация по итогу может привести к ядерному конфликту.

Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Finian Cunningham заявил, что Россия не может проиграть данный конфликт, так как способна победить все, что поставляет на Украину Североатлантический альянс.

Риттер уверен, что Запад не станет допускать таковых действий, ведь эта ситуация навредит союзникам Украины. Военный аналитик отметил, что победа Киева в конфликте с Россией подразумевает под собой возврат всех утраченных территорий Украины, включая полуостров Крым. Но Запад вряд ли позволит Киеву осуществить задуманное, ведь он опасается применения Москвой ядерного оружия. Поэтому о победе Украины в СВО не может быть и речи.