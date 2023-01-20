Советский союз и США на протяжении десятилетий проводили ряд исследований ядерной тяги в космонавтике. Вот как несколько лет назад специалисты NASA вновь решили возобновить эту деятельность и разработать уникальную систему двухрежимного ядерного двигателя, сочетающую в себе ядерный ракетный двигатель и ядерную электродвигательную систему.

Согласно расчетам специалистов, такая невероятная мощность двигателя способна обеспечить полет космического корабля всего за сто дней. Они считают, что такой двигатель способен доставить на Марс корабль, как пилотируемый, так и грузовой, в два раза быстрее, чем считалось ранее.

Профессор Райан Госсе из Университета Флориды получил гранты на дальнейшее исследование и разработку данной технологии. Идея всерьез заинтересовала космическое агентство NASA. Стоит отметить, что на данном этапе долететь к Марсу очень быстро еще невозможно. Полет может занять три года. Но новые технологии, позволяющие осуществить полет за 45 дней смогут сократить миссию астронавтов до нескольких месяцев.