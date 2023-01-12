Американский научный журнал опубликовал информацию о разработке студентов из Корнельского университета Нью-Йорка, согласно которой юные ученые создали ложку, способную улучшать вкус еды, путем стимуляции вкусовых рецепторов.

Таковой эффект достигается путем необычной структуры данного столового прибора. Нижняя сторона инновационной ложки оснащена своеобразными выпуклостями, которые покрыты слоем молекул-лигандов. Данные типы молекул способны связываться с белками клеток вкусовых рецепторов. Во время контакта со слюной человека подаются нервные сигналы вкусовыми рецепторами и по итогу в мозгу у человека происходит фиксирование сладкого вкуса. Данный проект получил «сладкое» название Sugarwave.

Эта ложка спроектирована специально для людей, страдающих диабетом, которые по медицинским показаниям не могут употреблять сахар. Отмечается, что только в Соединенных Штатах Америки официально зарегистрировано 11% от всего населения людей, которые имеют диагноз сахарный диабет.