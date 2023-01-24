В научном издании Science опубликовали материал, в котором говорится, что ученые США заявили, что смогли остановить процесс старения и обратить его вспять.

По информации, специалисты-биотехнологи из Калифорнии применили генную терапию для того, чтобы доставить белковые соединения, которые известны, как факторы Яманаки, престарелым мышам. Это продлило жизнь подопытным грызунам.

Ученые из Гарварда провели то же самое, но для эксперимента использовали мышей с генами, которые были специально сконструированы.

Обе группы ученых выявили, что у подопытных мышей приостановились и обратились вспять некоторые признаки старения, например, выпадение седых волос. Проведенные исследования раскритиковали другие ученые. Они отметили, что старение является сложным процессом, а экспериментаторы в обоих случаях добились очень слабого эффекта омоложения.