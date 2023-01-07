Американская журналистка Эмералд Робинсон обратилась к властям страны с требованием дать объяснение, зачем в городах Украины были построены десятки биолабораторий. Об этом пишет РИА Новости.

Робинсон на своей странице в Твиттер спрашивает, зачем власти США пошли на конфликт с Россией, создав на территории Украины 46 биологических лабораторий. Она задается вопросом, для чего вообще Штатам и Пентагону понадобились 40 с лишним биолабораторий в украинских регионах.

Ранее российское Министерство обороны сообщило, что при проведении спецоперации военнослужащие выявили факт экстренной зачистки следов проводимой военно-биологической программы, которая была реализована в Киеве и финансировалась Пентагоном.

Участниками программы были руководители медицинских структур США, которые связаны с компанией Pfizer.