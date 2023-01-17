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Штатовская компания General Dynamics NASSCO представила концепт морского судна, которое можно было бы использовать для нужд американских ВМС.

Уточняется, что представленные корабли могли бы применяться для ведения боевых действий войсками США при не сильно интенсивных военных конфликтах. По факту они представляют собой плавучие боевые базы, оснащенные всем необходимым.

Такие судна особенно ценны, если военный конфликт идет на большом расстоянии от материковой части, так как снижает зависимость войск от портов других стран.

Предприятие показало разные версии судна, которые могли бы понравиться американским ВМС. Позже на суднах будет можно размещать беспилотные летательные аппараты и оттуда же вести управление ими.

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