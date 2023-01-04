Растущее добровольческое движение играет все более заметную роль в снабжении российских войск, сражающихся на Украине. Об этом сообщает катарский портал Al-Jazeera. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«В московской мастерской более десятка женщин заняты сборкой тактических носилок для российских войск, воюющих на Украине. Они работают под эгидой «Золотых рук ангела» – волонтерской группы, основанной Людмилой Сушецкой и Натальей Праховой вскоре после начала конфликта на Украине», – рассказывает «Аль-Джазира».

По информации Людмилы Сушецкой, руководимая ею организация специализируется на производстве тактических носилок, которые призваны служить компактным, но эффективным инструментом для эвакуации раненых солдат с поля боя. С момента запуска своих мастерских «Золотые руки ангела» доставили на передовую около 37 000 носилок и открыли точки почти в 100 городах России.

«Золотые руки ангела» – яркий пример растущего волонтерского движения, которое играет все более заметную роль в снабжении российских военных всем, от лекарств до прицелов ночного видения для снайперских винтовок. Хотя точные масштабы вклада движения установить сложно, по оценкам российских властей, с начала российской СВО на Украине добровольцы собрали воинской амуниции на сумму более 58 миллионов долларов.

Из-за своих тесных контактов с войсками на местах группы добровольцев также часто первыми сообщают общественности о проблемах тылового обеспечения в российских вооруженных силах – вопрос, который привлек много внимания. Выступая на прошлой неделе перед коллегией Министерства обороны России, президент Владимир Путин поблагодарил добровольцев за их «беспрецедентную поддержку» и поручил высшему военному руководству России прислушаться к их критике.

Сава Федосеев, активист из Санкт-Петербурга, участвует в волонтерском движении с 2014 года, когда Россия возвратила Крым в состав страны, а в Донбассе вспыхнуло пророссийское восстание. «Я всегда выступал за объединение исторических русских земель, поэтому это дело было близко моему сердцу», – сказал он.

На начальном этапе СВО Федосеев помогал беженцам с Донбасса найти жилье в России. Его внимание переключилось на прямую помощь оснащению российских войск после мобилизации резервистов. Когда сотни тысяч мужчин по всей стране готовились прибыть на свои тренировочные полигоны, многие из них обнаружили, что им придется самостоятельно покупать многие виды основного оборудования – от бронежилетов до радиоустройств.

Федосеев начал организовывать мероприятия по сбору средств онлайн и лично, собрав более 100 000 долларов на военные нужды в течение нескольких месяцев. В сложившейся ситуации «люди стали жертвовать в большем количестве. Многие россияне помогали одевать и экипировать своих родственников, которые были мобилизованы, а затем стали поддерживать других нуждающихся солдат», – сказал активист «Аль-Джазире».

Катарский портал также рассказал о деятельности Александра Гармаева – фотожурналиста из сибирской Бурятии, который не раз приезжал на Донбасс в качестве военкора. «На мой взгляд, неэтично стоять и фотографировать, когда рядом с вами умирает человек. Я считаю, что первой обязанностью фотожурналиста является помощь людям, пострадавшим от конфликта, будь то оказание первой помощи, доставка продуктов или связь с их родственниками», – пояснил журналист.

Вскоре Гармаев также начал собирать пожертвования на покупку дронов, автомобилей, средств связи и тактического снаряжения для российских войск на передовой.

Наталья Прахова, один из соучредителей «Золотых рук ангела», отметила, что для многих их членов волонтерство дало им форму психологического облегчения. «Большинство наших волонтеров – женщины с семьями, которые понимают, что происходящее может в какой-то момент повлиять на их мужей и детей. Когда люди сосредотачиваются на служении своим близким, это помогает их разуму и душе», – сказала она.