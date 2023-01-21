Агентство «Франс Пресс», ссылаясь на одного из неназванных высокопоставленных чиновников США, сообщает, что военное командование США рекомендует начать процесс вывода подразделений вооруженных сил Украины из Артемовска (украинское название Бахмут).

Сообщается, что американские эксперты уверены в том, что дальнейшие попытки удержать Артемовск не позволяют украинской армии накопить достаточно резервов личного состава и тяжелой техники для организации будущего контрнаступления на южном направлении этой весной.

Агентство пишет, что текущая ситуация в Артемовске более выгодна для вооруженных сил России, так как они имеют большое преимущество в артиллерии и живой силе. При этом американские эксперты предлагают подразделениям ВСУ отойти на более выгодные оборонительные позиции и приступить к ускоренному обучению резервов. США считают, что ВСУ не располагают достаточными ресурсами, чтобы одновременно удерживать Артемовск и вести подготовку резервов.