Спустя почти две недели после освобождения Соледара российскими войсками, командование украинской армии признало данный факт. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Французское агентство цитирует заявление представителя вооруженных сил Украины Сергея Череватого, который сообщил об отводе украинских подразделений из населенного пункта Соледар на заранее подготовленные рубежи обороны.

Данное заявление украинского военного командования прозвучало почти через две недели после того, как российские штурмовые отряды полностью освободили территорию города от вооруженных сил Украины. Министр обороны России сообщил об установлении полного контроля над населенным пунктом еще 12 января.

Сообщается, что в боях за Соледар подразделения украинской армии понесли колоссальные потери личного состава. Российским войскам удалось взять город в оперативное окружение, отрезав все основные пути снабжения обороняющегося гарнизона.