Многих людей часто настораживают и даже пугают их сновидения, так они верят в то, что сны тем или иным образом отражают действительность. Другие же люди, вовсе, не обращают внимание на сны, так как считают, что они никак не могут повлиять на действительность.

Однако согласно материалам журнала Aeon Magazine, человек все же способен предугадывать будущие события при помощи своих снов. Причем закономерности стоит искать именно после фазы быстрого сна. Когда речь идет о вещих снах, то можно учитывать различного рода варианты, которые могут повлиять на жизнь человека. Верить или нет в сны стоит решать самому человеку.

Автор статьи разделил сны на семь типов. Первый – это сновидения, в которых человек может найти решение интересующего вопроса или проблемы. Второй – предупреждающие сны. Таким образом человек во сне видит возможную проблему. Третий тип – это направленные сновидения, которые дают руководство для дальнейших действий. Четвертый – яснослышащие сны, в которых человек может услышать устное сообщение.

К пятому типу стоит отнести телепатические сны – когда разум человека соединяется с мыслями другого человека. Шестой тип – это эмпатические сны, которые демонстрируют переживание спящего к другому человеку. И седьмой тип – это сны-призраки, в которых спящий может увидеть и даже пообщаться с умершими родственниками или знакомыми людьми.