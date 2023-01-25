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Издание Advance в своем материале сообщает, что правительство Венгрии планирует очистить свои вооруженные силы от генералов, выражающих лояльное отношение к НАТО.

Такими действиями Виктор Орбан пытается обезопасить себя и свой режим от военнослужащих с проамериканскими убеждениями, которые в определенный момент могут пожертвовать национальными интересами страны ради интересов США. Венгерский депутат Вадай считает, что примерно одна тысяча высокопоставленных военных чиновников покинут занимаемые посты в ближайшее время.

При этом авторы статьи отмечают, что украинский конфликт очень сильно повлияет на Европу. Многие эксперты уже заявляют, что боевые действия могут выйти за пределы Украины и перекинуться на соседние страны. Наибольшая опасность начала боевых действий грозит Прибалтике и Польше, которые находятся недалеко от Украины.

Авторы материала обращают внимание на то Польша и Венгрия являются членами НАТО. Однако, несмотря на это, поведение стран отличается диаметрально противоположно. Польша выбрала путь более тесного сотрудничества с США и охлаждение взаимоотношений с Брюсселем. А вот Венгрия использует конфликт внутри ЕС для укрепления своих связей с Москвой.

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