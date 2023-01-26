Пресс-служба Кембриджского университета сообщила о публикации в издании Nature Medicine результатов использования 26-ю пациентами с заболеванием диабета второго типа искусственной поджелудочной железы, которая была создана британскими медиками для стабилизации уровня инсулина.

Сообщается, что британские ученые разработали специальный механизм, который был вживлен нескольким пациентам на добровольной основе. Прибор непрерывно измеряет количество сахара в организме человека, при этом он также рассчитывает необходимое количество инсулина, которое необходимо ввести в организм человека при резких всплесках уровня глюкозы.

Отмечается, что данный прибор работает полностью в автоматическом режиме. 26 добровольцев использовали прибор на протяжении 8 недель. Отмечается, что по сравнению с классической терапией диабета второго типа, которая подразумевает введение нескольких инъекций инсулина за день, новый прибор смог понизить уровень сахара в крови пациентов на целых 36%.