Большинство отставных генералов США, часто появляющихся в телепрограммах и цитируемых в ведущих изданиях, говорят о жизненно важных национальных интересах Америки и украинском конфликте, однако доверие к их мнениям следует переоценить, пишет в интернет-издании «1945» (19FortyFive) военный обозреватель Дэниэл Л. Дэвис, бывший подполковник армии США, четыре раза побывавший в зонах боевых действий. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Американцы традиционно уважают своих военачальников, особенно генералов. «Когда сегодня публично высказывается поколение действующих и отставных генералов, неудивительно, что большинство в нашей стране рефлекторно принимает то, что они говорят, за чистую монету», – отмечает Дэвис.

Однако, обозреватель указывает, что многие из них на деле имеют «далеко не лучший» послужной список». Нередко именно те, кто был поднят до самых высоких уровней, далеко не самые лучшие, и, как подтверждает проверка их послужного списка, они часто могут ошибаться в важных вопросах.

«Я лично наблюдал за многими генералами в армии США за свою почти 21-летнюю военную карьеру и своими глазами видел, как некоторые армейские высшие чины иногда демонстрировали удивительно неверные суждения. Некоторые откровенно обманывали американскую общественность, скрывая известные провалы. И я ни разу не видел, чтобы кто-то из этих офицеров получил выговор за свои неудачи, порицание за ошибки или привлечение к ответственности за свою нечестность», – пишет американский офицер-ветеран.

Он напоминает: многие из высших военных руководителей лгали американскому народу, заявляя об успехах там, где их не было. Когда теперь те же люди по телевидению высказывают свое мнение о конфликте между на Украине, когда они вносят предложения относительно того, что должны делать США, Дэвис считает разумным «внимательно изучить их оценки, а не принимать их за чистую монету. Несколько недавних утверждений показывают, почему скептицизм уместен».

Так, отставной генерал Кит Келлог сказал Fox News на Рождество: «Нравится нам это или нет, но мы являемся доверенными лицами в военных действиях Украины против России». Келлог посоветовал президенту заявить Путину, что США «предоставят украинцам достаточную военную поддержку, чтобы победить российскую армию в полевых условиях». Генерал армии в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина уже «достигла необратимого импульса» и что «для России на горизонте нет светлых пятен».

Бывший командующий войсками США в Ираке и Афганистане генерал Дэвид Петреус также утверждает, что «Россия не может победить» и что «(Путин) ничего не может сделать», чтобы помешать победе Украины. Эск-советник по национальной безопасности генерал Герберт Рэймонд Макмастер зашел так далеко, что решительно заявил о скором «безусловном крахе российской армии на Украине».

«Основываясь на этом едином мнении почти каждого отставного генерала в сегодняшних телевизионных новостях, можно было бы ожидать, что конфликт близок к завершению, а Украина почти что победила», – отмечает обозреватель 19FortyFive. Но на деле российские войска по-прежнему контролируют почти 20 процентов оспариваемой территории Украины, Россия по-прежнему имеет большое преимущество в артиллерийском огне и высокоточных ракетах, серьезно ухудшив энергетическую инфраструктуру по всей Украине, из-за чего Киеву очень трудно поддерживать свою армию в полевых условиях.

«Вполне возможно, что Россия вскоре начнет успешное зимнее наступление», – считает Дэвис. По его мнению, такие, как Келлог, выступающие за более агрессивное участие Америки, помимо поставок оборонительного оружия, должны ответить на несколько сложных вопросов. Во-первых, как повышает безопасность Америки риск быть втянутым в прямой военный конфликт с Россией?

Американский эксперт напомнил, что «Путин много раз утверждал, в том числе и недавно, что Россия рассмотрит возможность применения ядерного оружия, если ее территории будет угрожать опасность». Поэтому реальные «жизненно важные национальные интересы Америки» требуют предотвращения любой эскалации.

«Вера в то, что Россия является вечно слабым государством и потому не может победить Украину, как обычно утверждают некоторые американские генералы в отставке, не подтверждается наблюдаемым ходом конфликта. Нам нужно быть очень осторожными, веря на слово отставным генералам, которые утверждают, что США должны открыто вести опосредованную войну с Россией. Глупо игнорировать риски эскалации – особенно ядерной эскалации – в интересах союзника, перед которым нет договорных обязательств, при том что нашей собственной безопасности в целом ничего не угрожает», – заключает Дэвис.