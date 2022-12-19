Помимо того, что зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot являются «дефицитными и дорогостоящими» даже для самих США, они вряд ли способны эффективно решить проблемы российских атаки на ключевую инфраструктуру Украины. Такое мнение высказали эксперты в американском военном издании Breaking Defense. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Правительство США, похоже, завершает разработку планов по поставке Украине ЗРК Patriot производства компании Raytheon. Несколько западных СМИ сообщили, что администрация Байдена может уже на днях объявить о своем намерении передать одну батарею этих ЗРК из запасов армии США.

Во время брифинга 15 декабря пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер отказался комментировать планы США предоставить Украине MIM-104 Patriot. Однако он прямо отверг заявления российских официальных лиц о том, что такой шаг будет «провокационным».

Майкл О’Хэнлон, старший научный сотрудник Института Брукингса, отметил, что Patriot станет важным подспорьем для украинских военных. «Нет никаких сомнений в том, что эта серия российских воздушных бомбардировок Украины стала стратегическим вызовом номер один для выживания Украины в краткосрочной перспективе», – сказал он, и добавил: «Я думаю, что Путин правильно определил слабое место, чтобы эта стратегия сработала».

Если администрация Байдена даст добро на поставку комплекса Patriot в Украину, его можно будет использовать для противодействия этой угрозе. Но хотя Украина месяцами просила Patriot, эта система не является панацеей, которая полностью решит ее проблемы, считает Том Карако, эксперт по противоракетной обороне Центра стратегических и международных исследований (CSIS). По его мнению, «это в большей степени политический жест поддержки», поскольку одна батарея даст лишь довольно ограниченную зону защиты лишь где-то в одном месте, будучи не в силах охватить множество украинских городов.

В Breaking Defense напомнили, что стандартная батарея Patriot состоит из шести-восьми установленных на грузовиках пусковых установок, каждая из которых имеет четыре пусковых контейнера, способных вмещать до четырех ракет одновременно. Батарея также включает в себя радар, используемый для обнаружения и сопровождения целей, систему управления, высокочастотную антенную мачту и генераторы энергии, согласно проекту противоракетной обороны. Персонал для обслуживания и эксплуатации батареи, по данным CSIS, включает примерно 90 солдат.

ЗРК Patriot ранее были проданы более чем десятку стран по всему миру, но крупнейшим пользователем системы является армия США. В настоящее время на вооружении американских войск состоит около 60 батарей Patriot. Хотя это число может показаться большим, «Пэтриоты» пользуются постоянным спросом у боевых командиров, отметил Карако. Из-за этого американским военным будет крайне сложно выделить дефицитные для самих себя системы, как и ракеты для них, поскольку Украине почти наверняка потребуется пополнение.

Более того, отправившись на Украину, батарея Patriot «вероятно, уже не вернется обратно», – намекнул Карако, имея в том числе в виду ее крайне высокий риск стать мишенью для российских атак.

Многие детали, связанные с долгосрочным планом обучения, оснащения и поддержки батареи украинских «Патриотов», до сих пор неясны, в том числе, сколько пусковых установок будет отправлено в Украину или какие именно ракеты-перехватчики могут быть доставлены. Версии Patriot Advanced Capability-2 (PAC-2) представляет собой кинетическое средство поражения крупных воздушных целей, в то время как PAC-3 более приспособлена в качестве противоракетного оружия.

Еще одним потенциальным препятствием является обучение и поддержка. Например, американским операторам требуется девять месяцев, чтобы пройти программу обучения для эксплуатаии Patriot в Форт-Силл в Оклахоме. «Вероятно, для украинцев эти сроки можно будет сжать, но лишь на незначительный период времени», – сказал Карако.

Эксперты также подняли вопрос о затратах на использование сложной и дорогостоящей системы, такой как Patriot, которая запускает ракеты, которые могут стоить миллионы долларов, для сбивания дешевых беспилотников, участвовавших в атаках российских войск. «Patriot использовался в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах для защиты от поставленных Ираном беспилотников и ракет хуситов, но это стало крайне дорогостоящим способом их применения. Использование многомиллионного перехватчика для уничтожения беспилотника, который стоит 15 000 долларов или ненамного более, – это уравнение, которое в конечном итоге не принесет пользу обороняющейся стороне», – сказал Байрон Каллан, оборонный аналитик Capital Alpha Partners.