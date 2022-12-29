Джек Мерфи, корреспондент из Америки, выложил на своем сайте публикацию, в которой заявил, что ЦРУ организует попытки саботажа на территории России при помощи развитой сети диверсантов из европейских стран.

Журналист пишет, что информация достоверна и получена от бывших военных чиновников Соединенных Штатов и экс-сотрудников американской разведки. Он отмечает, что кампания, которую развивали в течение многих лет, стала причиной ряда происшествий на территории России.

Он рассказал, что разведчики США не участвуют в саботажах напрямую, их задача состоит только в координации и контроле за проводимыми операциями. Мерфи уточнил, что при этом европейские службы принимают участие в решении вопросов, когда и где будет проведен саботаж.

После этого Тэмми Торп, представитель американского ЦРУ, заявил, что Штаты не причастны к пожарам и взрывам в РФ.