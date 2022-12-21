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Как сообщает портал «Чемпионат», одним из главных вопросов перед проведением чемпионата мира по футболу в Катаре был, смогут ли разместить всех болельщиков на территории небольшого города Доха. Однако власти Катара пообещали предоставить всем футбольным фанатам жилье на любой карман, разработав для этого специальную целевую программу для размещения жилищного вопроса.

Власти Катара не выдавали специальный пропуск Hayya Card, необходимый для вылета в страну, болельщикам, которые не предоставили данные о предварительно забронированном жилье. Причем забронировать жилье можно было только через официальный сайт ФИФА Accomodation Agency.

Самые дешевые апартаменты в Катаре предлагали за 85 долларов в сутки, находились такие квартиры в однотипных домах с тонкими стенами. Также были вариант с большим уровнем комфорта за 300 долларов в сутки, и роскошные за 945 долларов в сутки. Но также было доступно и размещение в фанатских деревнях, где болельщики жили в палатках-тентах с общим туалетом, вагончиках или кемпинге, оформленном в арабском стиле.

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