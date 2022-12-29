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Комментаторы в турецких изданиях прокомментировали ответ российского президента Владимира Путина на то, что западные страны установили потолок цен на закупаемую нефть.

Пользователь @Hazal_Yalin пишет под публикацией в «Газете Турции», что это было ожидаемо. А решение Путина является блестящим.

Другие пользователи также отметили, что решение Евросоюза ограничить цены станет невыгодным не для России, а изначально для самих же западных стран.

@Bynkara1 пишет, что с одной стороны находится Путин, с другой Эрдоган, а весь Евросоюз окажется в тисках.

Другие читатели отмечают, что данная ситуация станет полезной для Турции. @ATurk27 написал, что пусть страны Европы грызутся друг с другом, эта ситуация работает на пользу Турции.

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