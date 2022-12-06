Петербуржцы с опасением ждут обещанного синоптиками снегопада. Экстренные службы предупредили горожан об ухудшении погодных условий. Тем временем петербургские коммунальщики до сих пор не справились с последствиями ночных умеренных осадков. Высота покрова после трех дней непогоды составила 5 сантиметров. Однако это не стало сигналом для чиновников Смольного вывести на улицы достаточное количество техники.

В некоторых районах и вовсе не наблюдалось убирающих дороги машин. Результатом халатности подконтрольных администрации Петербурга служб стали многочисленные аварии, заторы и травмы среди петербуржцев.

Так, инцидент произошел в Петроградском районе. Там петербуржец сломал руку из-за гололеда во дворе жилого дома. Мужчина намерен подать в суд на управляющую компанию, которая не следит за чистотой подконтрольных ей территорий и на губернатора Александра Беглова.