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Петербуржцы с опасением ждут обещанного синоптиками снегопада. Экстренные службы предупредили горожан об ухудшении погодных условий. Тем временем петербургские коммунальщики до сих пор не справились с последствиями ночных умеренных осадков. Высота покрова после трех дней непогоды составила 5 сантиметров. Однако это не стало сигналом для чиновников Смольного вывести на улицы достаточное количество техники.

В некоторых районах и вовсе не наблюдалось убирающих дороги машин. Результатом халатности подконтрольных администрации Петербурга служб стали многочисленные аварии, заторы и травмы среди петербуржцев.

Так, инцидент произошел в Петроградском районе. Там петербуржец сломал  руку из-за гололеда во дворе жилого дома. Мужчина намерен подать в суд на управляющую компанию, которая не следит за чистотой подконтрольных ей территорий и на губернатора Александра Беглова.

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