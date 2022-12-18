Жители Петербурга не верят в намерение Смольного улучшить платные парковки — СМИ

В Смольном решили «прислушаться» к требованиям жителей Адмиралтейского района Петербурга и дать им возможность парковаться возле социальных учреждений и других важных объектов бесплатно. Об этом рассказал в сюжете программы «Итоги недели» на канале «Санкт-Петербург» директор городского центра управления парковками Петербурга Михаил Курдяев.

По его словам, на данный момент специалисты занимаются изучением потоков внутрирайонной миграции. В ближайшее время будет опубликован список с соответствующими зонами.

Администрация губернатора Александра Беглова уверена, что платные парковки являются частью цивилизованной жизни в центре мегаполиса. Председатель Комтранса Валентин Енокаев признал, что в проекте есть некоторые недоработки, но не считает нужным переделывать концепцию «развития парковочного пространства».

Чиновники не смогли объяснить жителям Адмиралтейского района, почему им нельзя парковаться по льготному разрешению на всей территории района. Активисты отметили, что горожане требовали полного моратория на платные парковки до полной доработки инициативы, но сейчас они вынужденно продолжают оплачивать свои места на стоянке для машин.

Некоторые петербуржцы отметили, что после объявления о разрешении парковки возле соцобъектов с них Смольный начнет требовать маршруты передвижений, что доставит множество проблем. Такие вещи необходимо будет сразу же пресекать, уверены они, настаивая на изначальных условиях — отмене разделения по границам МО и расширении действия разрешения на весь район.

Кроме того, зоны платных парковок оказались засыпаны снегом после некачественной уборки дорог мегаполиса. Иначе получается, что Комтранс получается деньги «просто так», пишут в комментариях петербуржцы.

Напомним, что 16 декабря с Енокаевым состоялась встреча с жителями Адмиралтейского района, которые рассказывали о трудностях, спровоцированных платными парковками. Например, для их оказалось бесполезным льготное разрешение, так как большая часть школ, детсадов и больниц располагаются в других МО.

Глава Комтранса пообещал решить данную проблему. Однако он отметил, что в целом, платные парковки у горожан вызвали «положительный социальный эффект». Однако заявление чиновника лишь вызвало в соцсетях шквал критики.

«Положительного социального эффекта от этого платного паркинга ноль, следовательно, весь смысл в таком его виде — это потрясти с людей ещё денег. Нищие вы наши крючкотворцы», — заметил горожанин Андрей Петров.

Многие подчеркнули, что мероприятия, организованные командой губернатора Александра Беглова, проводятся лишь для «для галочки». При этом никакой заинтересованности к проблемам горожан петербургские власти не проявляют.