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Две женщины, руководители движения «Женская гвардия Урала», совместно с военными РФ смогли задержать и ликвидировать украинского диверсанта в Донецкой республике. О деталях произошедшего рассказал портал «Ura.ru».

Со слов женщин, они ехали домой, их с военнослужащими подрезал украинский диверсант. Его начали преследовать. В итоге убегающий на машине съехал в кювет.

После того как мужчину задержали, проверили машину. В ней обнаружили оружие, оформленное на имя украинца. Далее приехали полицейские ДНР и арестовали преступника.

Участницы «Женской гвардии Урала» получат благодарственные письма за помощь в поимке диверсанта. Девушки позже рассказали, что преступник перемещался на угнанной машине с номерами московского региона и находился в пьяном состоянии.

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