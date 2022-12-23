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Обозреватель американского издания The American Conservative Брэдли Девлин в своем материале отметил, что украинский президент Владимир Зеленский даже не выразил слов благодарности за выделение его стране «рождественской» помощи от США в размере 45 миллиардов долларов.

Американский автор отмечает, что вместо слов благодарности, налогоплательщики США услышали только список с новыми требованиями, которые озвучил украинский президент в Конгрессе, причем американские депутаты продолжали аплодировать ему с остекленевшими глазами.

Обозреватель издания считает, что выступление украинского лидера было рассчитано на жалость мягкосердечных конгрессменов. Для усиления эффекта, американский журналист отмечает, что Зеленский явился в Конгресс США в своей, уже ставшей для всех привычной, военной форме и ботинках, а не как это положено по протоколу в костюме.

Как отмечается в материале издания, актерское прошлое Зеленского дает о себе знать. Он и его команда прекрасно знают, как нужно устраивать показательные выступления, чтобы добиться желаемой цели, отмечает обозреватель Девлин.

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