Президент Украины Владимир Зеленский покинул страну и на правился в США. Сегодня он должен прибыть в Вашингтон, где запланировано выступление перед членами конгресса.

Представители администрации президента США Джо Байдена сообщили СМИ, что темой переговоров станет «ситуация на поле боя» и антироссийские санкции. В частности, планируется обсудить состав нового пакета помощи на 2 миллиарда долларов, куда должны войти системы ПВО.

Американская сторона готова организовать обучение украинских военных обращению с иностранной техникой. В то же время в Белом доме в очередной раз подтвердили, что не намерены отправлять непосредственно американскую армию на Украину.