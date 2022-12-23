Владимир Зеленский, украинский лидер, во время визита в Вашингтон просил отправить в Киев танки «Абрамс» и военные истребители F-16. Однако власти Вашингтона не откликнулись на его просьбы. Об этом сообщает New-York Times, ссылаясь на неназванные источники в Пентагоне.

В публикации написано, что представители Пентагона ответили, что на Украине уже есть достаточное количество зарубежных истребителей и танков. Чиновники посчитали, что более важно, чтобы украинские военнослужащие научились пользоваться тем, что есть. На обучение зарубежной техникой порой требуются месяцы обучения.

Оружие, присланное из других стран, сложно обслуживать. В обычных ситуациях эту работу проводят гражданские организации-подрядчики, но сейчас отправлять их на Украину очень рискованно.