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Как сообщает «Московский Комсомолец», в пятницу 30 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание военной ставки главнокомандующего. Сообщается, что во время заседания украинский президент заслушал доклады по реальной обстановке на всех участках фронта.

Также в пресс-релизе, который опубликован на сайте Офиса президента, сообщается, что верховный главнокомандующий заслушал возможные прогнозы действий вооруженных сил Российской Федерации, которые могут случиться в ближайшее время.

Сообщается, что также во время военной ставки обсуждались вопросы, связанные с обеспечением передовых подразделений вооруженных сил Украины новыми системами вооружений и другим военным снабжением. Отдельно был поднят вопрос о способах обеспечения защиты объектов энергетики страны, которые регулярно подвергаются ракетным обстрелам со стороны вооруженных сил Российской Федерации.

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