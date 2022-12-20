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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству Грузии с просьбой, отпустить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили за границу для осуществления лечения. Обращение украинского лидера было опубликовано в его официальном Телеграм-канале.

Зеленский отметил, что всем уже известно тяжелое состояние здоровья Саакашвили. Именно поэтому он обращается к властям Грузии «проявить милосердие, особенно в предрождественское время». То, что сейчас происходит с экс-главой Грузии, Зеленский назвал «издевательством» которое не к лицу Грузии.

Президент Украины выдвинул предложение, отправить Саакашвили в любую из больниц Украины, любой другой страны ЕС или же США. Он призвал власти Грузии, принять правильное решение, которое поможет спасти жизнь Михаила Саакашвили.

На данный момент, Михаил Саакашвили, который отбывает в Грузии тюремный срок, находится в грузинской больнице Vivamed в столице Грузии Тбилиси. Врачами было найдено у экс-президента порядка 10 серьезных заболеваний. Сейчас состояние Саакашвили оценивается, как тяжелое.

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