В своем очередном видеообращении украинский президент заявил, что Украинское небо «надежно» защищено системами ПВО, однако их количество необходимо увеличивать за счет поставок от «западных партнеров».

Зеленский, обращаясь к народу Украины, заявил, что противовоздушная система обороны ВСУ сбила «большую часть» российских крылатых ракет, которые были нацелены на важные энергетические объекты страны. По мнению украинского президента, чтобы национальная система ПВО продолжала уверенно сбивать «почти все» российские ракеты, необходимо, чтобы страны-участницы блока НАТО передали Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы.

Украинский лидер выразил благодарность западным странам, которые продолжают передавать ВСУ системы вооружений, однако Зеленский попросил передавать ее еще больше, особенно увеличить поставки систем ПВО. Поэтому он пообещал, что каждый день в своих обращениях он будет напоминать своим западным партнерам об этом.