Обозреватель издания «Свободная пресса» Александр Ситников в своем материале сообщает, что в ходе своего визита в США Владимир Зеленский дал Американскому президенту обещание, что населенный пункт Бахмут (прежнее название – Артемовск) не будет сдан. Однако для украинских военных такое задание является практически невыполнимым.

По словам обозревателя «Свободная пресса», многие уверены, в том числе и большинство украинцев, что президент Украины Владимир Зеленский в преддверии своей поездки в США, вовсе не был в Бахмуте. Съемку награждения военнослужащих ВСУ провели совершенно в ином месте. Ситников уверен, что в такой способ Зеленский решил, в очередной раз, сделать себе пиар.

Согласно инсайдерским данным из офиса президента Украины, Зеленский еще несколько месяцев назад «напрашивался» на поездку в Белый дом, однако Джо Байден ему отказал, аргументируя это тем, что его позовут при надобности.

Украинские военнослужащие с каждым разом убеждаются, что удержать Бахмут им не удастся. Но в тот же момент, Зеленский, выполняя требование американцев, приказывает удерживать город любой ценой, чтобы затем вести наступление.